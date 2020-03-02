«В эти дни самый обсуждаемый вопрос — закрытие учебных заведений. Решения в связи с закрытием всех учебных заведений нет».

Об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов.

По его словам, если в связи с этим будет принято какое-либо решение или соответствующее поручение, об этом будет сообщено, передает АПА.

«Ситуация в связи с коронавирусом контролируется с первого дня. Начиная с 30 января Кабинет Министров дал поручения соответствующим государственным структурам. С 24 февраля в районные и отделы образования Министерства образования были направлены соответствующие письма», -заявил Джасарат Валехов.

По его словам, в сотнях школ проводится дезинфекция, и эта работа будет продолжаться:

«В соответствующей инструкции руководителя аппарата Министерства образования также говорится об ограничении массовых мероприятий. В конце февраля была создана горячая линия, функционирующая круглосуточно в течение 7 дней, в соответствии с приказом, всем учебным заведениям поручено предоставить информацию о профилактике коронавируса.

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