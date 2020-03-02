«Жителям, переселенным с территории «Советской, оказана дополнительная финансовая помощь».

Об этом на отчетном заседании, посвященном итогам 2019 года и предстоящим задачам по Ясамальскому району, сказал глава Исполнительной власти Ясамальского района Эльшад Гасанов, передает АПА.

Э.Гасанов отметил, что согласно соответствующему поручению Кабинета Министров по указанию президента Ильхама Алиева, жителям (1969 владельцам недвижимости по 2002 адресам), переселенным с территории, именуемой «Советской» в 2018-2019 гг., поэтапно, в соответствии с порядком подсчета, определенным Министерством финансов, Исполнительной властью Ясамальского района выплачено 32 087 842 маната дополнительной финансовой помощи.

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