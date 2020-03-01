Продолжаются неотложные меры в целях предотвращения опасности связанной с коронавирусом (COVİD-19), которая может возникнуть на территории Азербайджана.

Как говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров, в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом в стране были выделены соответствующие больницы и созданы карантинные зоны. В целях осуществления профилактических мероприятий на границе с Исламской Республикой Иран установлены передвижные палатки. В целях обеспечения здоровья и безопасности населения с 16.00 29 февраля было принято решение о временном закрытии границы с Ираном на основе ограничительного режима. Проводятся необходимые мероприятия, связанные с обследованием лиц из стран, где обнаружен коронавирус. Специализированные больницы и лаборатории оснащены соответствующим оборудованием и лекарственными препаратами для обследования и лечения заболевания. Профессиональные врачи были командированы в больницы, выделенные для этой цели в регионах.

Продолжаются необходимые мероприятия по лечению инфицированных лиц, определению их возможных контактов.

С целью предотвращения распространения коронавируса и повышения эффективности соответствующих профилактических мер совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) проводится интенсивная работа, прилагаются серьезные усилия для выполнения всех рекомендаций.

Кроме того, в результате переговоров с Китаем, Германией и другими странами достигнута соответствующая договоренность о поставке в Азербайджан необходимого оборудования, препаратов и специалистов.

Осуществляются все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса в Азербайджане, санитарно-эподемологическая ситуация находится под строгим контролем.

Minval.az