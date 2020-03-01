В связи с временным закрытием 29 февраля границы между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой осуществляются соответствующие меры для обеспечения возвращения в страну граждан Азербайджана, находящихся в Иране.

Как передает Trend, с этой целью 4 марта будет организован рейс из Ирана в Азербайджан и через специальный коридор будет обеспечено возвращение граждан в страну.

Граждане Азербайджана, которые прилетят домой спецрейсом, должны будут пройти через специальный санитарный коридор, сообщает «Спутник». Также они будут размещены в карантине для обследования.

Minval.az