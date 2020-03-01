В соцсетях появилось видео, на котором учительница в классной комнате станцевала под песню Məsti Xumar.

Некоторые пользователи посчитали этот поступок не совсем соответствующим школьной атмосфере, а то и просто возмутительным, другие, в свою очередь, посчитали его вполне уместным и позитивным.

Героиней ролика стала преподаватель начальных классов бакинской школы Гюльсум Билендерли.

Как сообщил азербайджанский интернет-портал 1news.az, глава пресс-службы Минобразования Джасарет Валехов, в данном поступке педагога нет ничего необычного.

«Это просто учитель, танцующий под звуки музыки в свое личное время. Такое может произойти в повседневной жизни любого человека. Мне кажется, что в наших СМИ несправедливо придают этой истории агрессивные и темные окраски», — сказал он.

Minval.az