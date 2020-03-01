В Азербайджане обнародован прогноз погоды на завтра.

Как говорится в сообщении Национального департамента и гидрометеорологи министерства экологии и природных ресурсов, 2 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Днем на полуострове возможны интенсивные осадки.

Днем сильный северо-западный ветер будет смягчаться вечером. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 6-9 градусов тепла, в Баку ночью будет 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В некоторых районах Азербайджана завтра будут переменные осадки, в горных и предгорных территориях ожидается снег. В северных и восточных районах местами осадки могут принять интенсивный характер. Во второй половине дня, начиная с западных районов осадки постепенно остановятся. Местами будет туман.

Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла , в горах ночью 0-5 и днем 0-5 градусов тепла.

Minval.az