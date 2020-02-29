В дополнение к поручениям и инструкциям, выданным всем учебным заведениям Республики 24 февраля 2020 года, Министерство образования организовало 7/24-часовой штаб с целью предотвращения распространения угрозы коронавирусной болезни в учебных заведениях, обеспечения оперативного информирования об обстановке и профилактических мерах.

Как передает АПА, об этом сообщили в Министерстве образования.

Отмечается, что штаб обеспечит рассмотрение поступающих запросов и обращений в связи с коронавирусом и принятие соответствующих решений. Соответствующим структурным подразделениям министерства поручено довести в рабочие часы информацию о профилактике коронавируса районным (городским) отделам (управлениям) образования, высшим и средним специальным учебным заведениям, профессиональным образовательным учреждениям, дошкольным образовательным учреждениям и общеобразовательным учреждениям. В нерабочее время эта функция возложена на дежурного сотрудника Министерства образования.

Граждане могут обратиться в течение 24 часов на «горячую линию» Министерства «146-2» в связи с обращениями, связанными с угрозой распространения коронавируса в учебных заведениях.

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