В Баку 26-летняя девушка скончалась от пневмонии.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), девушка ночью была доставлена в городскую клиническую больницу №3 Сабунчинского района в критическом состоянии.

«Она скончалась через 40 минут после госпитализации. Согласно предварительному диагнозу, причиной смерти является двусторонняя бронхопневмония, сердечно-легочная недостаточность и отек легких. Тело в настоящее время находится на экспертизе, после чего диагноз будет уточнен», — говорится в информации.

Minval.az