Завотделом по связям с политическими партиями администрации президента Адалят Велиев провел встречу с лидером движения «Республиканская альтернатива» Ильгаром Мамедовым. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Мы взаимно отметили важность политического диалога и сотрудничества между властью и оппозицией. Это было скорее ознакомительная встреча, а некоторых перспективных тем мы просто коснулись.

Надеемся, что отныне регулярные контакты и сотрудничество найдут достойное место в политической конкуренции», — написал Ильгар Мамедов.

27 февраля в Администрации президента была проведена встреча с председателем Народной Партии Азербайджана Панахом Гусейном.

Minval.az