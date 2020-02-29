В современной истории Азербайджана нефтяной фактор сыграл решающую роль. Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VI заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

«В 1991 году ситуация была совершенно иной. В результате распада Советского Союза Азербайджан восстановил независимость. Однако, к сожалению, страна не смогла обеспечить для своего народа нормальные условия жизни. Царила бедность, экономика находилась в состоянии застоя. Сложилась хаотическая ситуация, которая привела к множеству трудностей и большим потерям. 1992 году ситуация ухудшилась. В то время в результате военного переворота к власти пришел Народный фронт. Я бы сказал, это был катастрофический период, так как продолжавшаяся год власть привела Азербайджан к краю пропасти. Экономика была полностью уничтожена, получившая широкий размах коррупция фактически являлась фактором, нарушавшим нашу только что обретенную государственность. Уровень инфляции превышал 1000 процентов. Армянская оккупация, более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев – считаю, что тогда мы находились на первом месте по числу беженцев на душу населения. В то время, как армянские силы оккупировали часть наших территорий, правительство Народного фронта развязало гражданскую войну. Этот коррупционный режим развязал войну между азербайджанцами», — сказал глава государства.

По его словам, обретенная государственность вновь оказалась под угрозой.

«Азербайджанский народ проявил мудрость и смелость, когда уничтожил этот антинациональный режим и пригласил в Баку Гейдара Алиева. С октября 1993 года, после избрания Гейдара Алиева президентом Азербайджан вступил на путь стабильности, развития и прогресса. Таким образом, с того времени наша страна живет в условиях политической, экономической и социальной стабильности. Глядя на ситуацию в нашем регионе и мире, мы видим новые конфликты и противостояния. К сожалению, конфликтов становится все больше. Считаю, что жизнь в условиях стабильности и безопасности является одним из основных достижений нашей политики. Конечно, одним из основных путей построения государства было создание сильной экономики, и без иностранных инвестиций это было невозможно. Поэтому было абсолютно ясно, что надо привлекать иностранные компании для инвестирования, однако куда следовало вкладывать инвестиции? Единственной сферой, которая могла представлять интерес для иностранных компаний, являлся нефтяной сектор. Однако Азербайджан считался очень рискованной страной, представители иностранных компаний чувствовали себя здесь некомфортно, не было даже нормальных отелей, в которых они могли остановиться. Конечно, привлечение инвестиций в такой ситуации было делом не простым. Однако нам удалось сделать это, и в сентябре 1994 года Азербайджан и консорциум иностранных компаний подписали контракт по месторождениям «Азери-Чираг-Гюнешли». Это стало началом нашего пути к прогрессу, процветанию и развитию», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что поэтому в современной истории Азербайджана нефтяной фактор сыграл решающую роль.

«В прошлом, когда Азербайджан не был независимым, как вам известно, нефть впервые была добыта в Баку, и первая в мире скважина находится, может быть, на расстоянии 10 километров отсюда. Но нашему народу не удалось воспользоваться этим. Во времена, когда Азербайджан не был независимым, было добыто более 1 миллиарда тонн нефти. Если бы в то время Азербайджан был независимым, то сегодня мы могли бы стать одной из самых богатых и процветающих стран мира. Но эти природные ресурсы не служили интересам азербайджанского народа. Это произошло только после того, как мы стали независимыми. Сегодняшний Азербайджан является наглядным примером этого. Поэтому подписание в 1994 году «Контракта века» не было лишь коммерческим проектом. Для нас это был проект, позволивший выжить. Для нас это был проект, позволивший усилить государственность, экономику, обеспечить для наших граждан лучшую жизнь. Все это произошло. На нашем примере нефть – это не проклятие», — сказал глава государства.

Minval.az