«Шейдаев присоединился к команде недавно. Мы должны понимать, что он долго не тренировался с нами».

Об этом в заявлении Report сказал главный тренер «Сабаха» Желько Сопич, касаясь нового трансфера команды Рамиля Шейдаева.

По словам сербского специалиста, на данный момент выпускать 24-летнего нападающего на игровое поле было бы рискованно: «Так как, если футболист долгое время не тренируется с командой, не исключаются травмы. Он в любое время может получить травму и процесс реабилитации может длиться довольно долго. Пока на каждой игре Рамилю постепенно будем давать шанс. А после того, как будет полностью готов, он выйдет на поле в стартовом составе».

45-летний специалист также коснулся выездного матча против «Карабаха» в XIX туре Премьер-лиги: «Мы будем играть против лучшей азербайджанской команды».

Minval.az