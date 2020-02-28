Строительство Транс-адриатического газопровода (TAP) завершится до конца этого года.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом на конференции в рамках Консультативного совета Южного газового коридора сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов.

По его словам, в настоящее время строительство газопровода завершено на 92%. С окончанием строительства этого газопровода будет завершен процесс создания Южного газового коридора, что даст возможность доставлять азербайджанский газ в Европу.

Отметим, первоначально по газопроводу ТАР, который является частью проекта Южного газового коридора (ЮГК), планируется транспортировка в Европу 10 млрд кубометров в год добываемого в рамках проекта «Шахдениз -2» природного газа Азербайджана. Этот газопровод протянется через Грецию, Албанию и Адриатическое море до юга Италии.

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