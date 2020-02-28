«Есть 7 видов коронавируса. Четыре из них это такие легкие формы гриппа, как насморк, боль в горле. Эпидемию вызвали другие виды, выявленные в недавнем прошлом, а также нынешняя разновидность болезни».

Как сообщает АПА, об этом сказал член Оперативного штаба при Кабинете Министров, руководитель Рабочей группы TƏBİB Васиф Алиев. По его словам, ни один из этих видов не имеет стандартного, специфического лечения: «Применяется только симптоматическое лечение. В этом плане нет ни прививки, ни антивирусного лекарственного препарата. Используются некоторые лекарства, но они официально не утверждены в полной мере».

В.Алиев отметил, что по статистике, этот вирус не является смертельным для детей младше 10 лет: «Коронавирус вызывает наиболее тяжелые последствия из-за слабого иммунитета в основном у пожилых людей, у больных хроническими заболеваниями – диабетом, хронической почечной, сердечной недостаточностью, а также у тех, кто перенес трансплантацию органов, болен онкологическими заболеваниями. Кто-то может выздороветь за две недели, а у кого-то заболевание может вызвать более серьезные последствия, в том числе возможно повторное заражение. Как и в случае с гриппом, повторное заражение возможно и при заболевании коронавирусом. Это относится ко всем вирусам».

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