Доклад «О военных преступлениях на оккупированных территориях Азербайджанской Республики и ответственности Армении», подготовленный известными международным юристам Малкольмом Шоу и Наоми Хартом, был распространен в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В докладе расследуются военные преступления, совершенные Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, и обязательства, которые в связи с этим ложатся на Армению. В этой связи наряду с теоретическим анализом соответствующих правовых норм, отражаются фактологические данные, доказывающие нарушение Арменией данных норм.

В документе также дается правовая оценка незаконной экономической и иной деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана, правовое обоснование незаконности действий Армении.

Доклад вместе с сопроводительным письмом постоянного представителя Азербайджанской Республики при ООН генеральному секретарю ООН был опубликован как документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Minval.az