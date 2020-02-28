Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) встретились с лицами, которые были задержаны в результате нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщила АПА руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, представители структуры в феврале вновь посетили лиц, задержанных в результате нагорно-карабахского конфликта.

«Мы продолжаем регулярно посещать этих лиц. В соответствии со своим мандатом МККК организует посещения для того, чтобы провести мониторинг условий содержания и обращения с задержанными, а также помочь обеспечить связь задержанных лиц с их семьями».

Отметим, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев в Кяльбаджаре при попытке посетить могилы своих родственников были взяты в заложники армянскими солдатами. Другой же гражданин Азербайджана – Гасан Гасанов был убит. Тело Г. Гасанова было передано армянской стороной, он похоронен в Баку. Незаконный «суд» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева — к 22 годам лишения свободы.

Minval.az