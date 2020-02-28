Власти США должны угрожать России военным вмешательством в сирийскую провинцию Идлиб, чтобы обеспечить безопасность в регионе. Об этом заявил бывший советник Госдепартамента США по Сирии Фредерик Хоф, передает Newsweek.

По его словам, обстрел турецких военнослужащих в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 человека, должен стать поводом для американского руководства рассмотреть вопрос о военной интервенции на северо-западе Сирии.

Позиция чиновников из администрации президента США Дональда Трампа, которые неоднократно говорили о том, что Вашингтон не намерен вмешиваться в вооруженный конфликт в Идлибе, привела к «появлению чувства абсолютной безнаказанности у противников».

«Они [заявления] неуместны и наносят огромный ущерб», — отметил Хоф.

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