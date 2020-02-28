В Баку приостановлена работа цеха по производству мучных изделий, в основном хачапури, сообщает Агентство продовольственной безопасности (АПБ) 28 февраля.

В результате проверки, проведенной на предприятии, принадлежащем физлицу Асмийе Алиевой в Низаминском районе столицы, были зарегистрированы нарушения санитарно-гигиенических и нормативно-технических требований, также на объекте не соблюдался технологический принцип в процессе производства.

Сотрудники АПБ установили использование на предприятии оборудования и технических средств с истекшим сроком эксплуатации, отсутствие мер по дезинфекции производственного участка, а также зоны хранения продукции.

В нарушение требований для соответствующих предприятий на объекте осуществлялось совместное хранение сырья и готовой продукции. Кроме этого, в том же помещении, где хранились продукты, осуществлялся непосредственно процесс выпечки, а также обработки муки (просеивание, замешивание).

На основе выявленных нарушений деятельность цеха, выпекавшего бублики и хачапури, была приостановлена, ведется разбирательство.

Minval.az