Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования министру национальной обороны Турции господину Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих Вооруженных сил Турецкой Республики в сирийском городе Идлиб.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В письме говорится: «Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранения десятков военнослужащих Вооруженных сил братской Турции в сирийском городе Идлиб в результате предательского нападения.

Да упокоит Всевышний Аллах души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Ваше горе — это и наше горе тоже.

Выражаю уверенность в благополучном завершении контртеррористической операции, проводимой Вооруженными силами Турции, и желаю Вам успехов».

Minval.az