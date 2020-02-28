29 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Сильный северо-западный ветер днем утихнет.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 9-12, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в течение дня в основном без осадков. Однако ночью и утром местами возможны дожди. Ночью и утром местами туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

Minval.az