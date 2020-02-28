Военные связи между Азербайджаном и Турцией развиваются по нарастающей.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы минобороны Вагиф Даргяхлы.

Он отметил, что по окончании VIII заседания Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня с участием Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана 25 февраля состоялась церемония подписания важных документов, охватывающих многие сферы,: «В частности, протокол «О применении финансовой помощи» и соглашение «О военно-финансовом сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Турции» внесут важный вклад в развитие военных связей между двумя братскими странами».

Даргяхлы напомнил, что документы подписали министры обороны Азербайджана и Турции — Закир Гасанов и Хулуси Акар.

«Согласно этим документам, азербайджанские офицеры и курсанты смогут обучаться в военно-учебных учреждениях Турции. Также из Турции в Азербайджан будут поставляться современное вооружение и военная техника, которые повысят боеспособность азербайджанской армии», — отметил Даргяхлы.

Minval.az