14-летний азербайджанский вундеркинд Айдын Сулейманлы стал победителем престижного международного турнира по шахматам — «Аэрофлот Опен-2020», проходящего в Москве.

Как сообщает 1news.az, 27 февраля в партии последнего тура он поделил очки с Рауфом Мамедовым, который, к слову, лидировал на турнире на протяжении всей дистанции.

Четыре шахматиста по итогам 9 туров набрали 6,5 очка, но по дополнительным показателям победа досталась именно Айдыну Сулейманлы. Рауф Мамедов занял третье место. Вугар Асадлы с 6 очками стал шестым.

Айдын Сулейманлы стал первым азербайджанцем, победившем на «Аэрофлот Опен». В главном турнире «А» приняли участие 97 шахматистов из 21 страны. И по стартовому рейтингу Айдын был лишь 71-м. В 9 турах он одержал четыре победы и пять партий свел вничью.

Для шахматной общественности победа 14-летнего шахматиста стала сенсацией. Но если посмотреть на прошлогодние успехи Сулейманлы, то в этом есть и определенная закономерность.

Айдын Сулейманлы является чемпионом мира 2019 года среди юношей, а также победителем юношеской Шахматной олимпиады (U-16) в составе сборной Азербайджана. В прошлом году он также показал блестящую игру в составе клуба «Вугар Гашимов» на клубном чемпионате Европы.

«Я очень благодарен за поддержку, внимание и поздравления, которые получил за это время. И в первую очередь Фариду Аббасову», — написал в социальной сети Facebook после победы Айдын Сулейманлы.

Многолетний лидер азербайджанских шахмат Шахрияр Мамедъяров также поздравил азербайджанских шахматистов с успехом на престижном турнире:

«Завершился турнир «Аэрофлот Опен-2020». В первую очередь, хотел бы поздравить Рауфа Мамедова, который, наконец, показал ту игру, которую я от него ждал. Ни в одной из партий он не оказывался в плохом положении. Хуже всего он сыграл именно в девятом туре. Все очень просто. Он не мог играть от всего сердца.

Теперь же мне хотелось бы поговорить об Айдыне Сулейманлы. Это просто невероятный успех. Он проявил нереальное хладнокровие. У меня нет сомнений, что он станет большим шахматистом. Но насколько большим, покажет будущее. Как минимум, он сделал большой шаг для того, чтобы стать надеждой азербайджанских шахмат. Если он продолжит в таком же духе, то скоро достигнет рейтинга 2700, а потом и 2800.

Федерации шахмат, не теряя времени, стоило бы взять его в сборную. Национальная команда топчется на месте, и стоило бы помочь молодежи. Эта молодежь должна стать сильнее меня, Теймура, Вугара. Это относится не только к Айдыну, но и к остальным.

Я готов уступить им свое место. Я был вторым шахматистом мира, но этого мало. Я жду, когда азербайджанский шахматист станет лучшим в мире. Я верю в наших молодых шахматистов и готов оказать им поддержку. Поздравляю Рауфа и Айдына, а также Вугара Асадлы, который показывает фантастическую игру уже на втором турнире».

Шах озвучил отличные предложения. Хочется надеется, что Айдын Сулейманлы получит всю необходимую поддержку для своего дальнейшего прогресса. И в первую очередь — от Федерации шахмат Азербайджана. Такого таланта у нас действительно давно не было.

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