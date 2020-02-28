В связи с быстрым распространением коронавируса в мире и его появлением в соседних странах, в Азербайджане развернуты спецлаборатории по борьбе с COVID-19.

Как передает Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АГТА), в регионах страны созданы подразделения и улучшенные спецлаборатории, которые соответствуют международным стандартам.

На данный момент в Азербайджане действуют 19 таких лабораторий, 6 из которых находятся в Баку, где проводятся инспекции товаров, предусмотренных для импорта и экспорта, определяется качество продуктов питания и обеспечивается ветеринарно-санитарная и фитосанитарная безопасность.

Созданные спецлаборатории имеют возможность быстро реагировать на экстренные вызовы по коронавирусу и оснащены комплектами PZR, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами для тестирования на коронавирус COVID-19. Работающие здесь лаборанты и медики прошли специальную подготовку по лабораторному тестированию заболевания.

Кроме того, развернуты ​​мобильные лаборатории, которые в случае каких-либо подозрений на вирус могут быстро выехать в любую часть Республики и провести экстренное обследование.

Центральная ветеринарная лаборатория также оснащена всем необходимым оборудованием, инструментами и профессиональным персоналом для поддержания эпидемиологической и эпизоотической стабильности в стране.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения и вирусологи из Национального института здравоохранения США рассмотрели оперативно созданные по всей стране спецлаборатории и высоко оценили их деятельность, отметив, что условия в них соответствуют всем международным стандартам и правилам по биобезопасности.

Для защиты от инфекционных заболеваний и предупреждения распространения заболеваний Агентство призывает граждан соблюдать нормы пищевой безопасности, и руководствоваться только официальной информацией.

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