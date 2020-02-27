В связи с 28-й годовщиной Ходжалинского геноцида 40 членов Палаты представителей парламента Индонезии, в том числе и руководители нескольких фракций, подписали заявление, осуждающее его.

Как сообщает Trend, в заявлении сообщается, что гражданское население азербайджанского города Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года подверглись нападению подразделений ВС Армении, в результате геноцида были жестоко убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 детей, 70 стариков, сотни людей были тяжело ранены 1275 были взяты в плен.

В документе также отмечается, что подписавшие заявление парламентарии с чувством глубокой скорби чтят память невинных жертв Ходжалинского геноцида, совершенного 28 лет назад ВС Армении в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, выражают свои соболезнования семьям погибших, разделяют горечь родных и близких жертв Ходжалинской трагедии.

В документе выражена солидарность азербайджанскому народу. Во имя предотвращения таких преступлений против человечества в будущем, было подчеркнуто, что важно чтить память невинных граждан, убитых в Ходжалы.

Парламентарии призвали международное сообщество, государства и правительства, правозащитников, религиозные общины и другие соответствующие международные институтов жестко осудить нарушения прав человека, жестокость, зверство и другие преступления, совершенные ВС Армении во время Ходжалинского геноцида, а также дать должную правовую оценку трагедии.

Члены Палаты представителей парламента Индонезии выступили с инициативой ежегодно поминать жертв Ходжалинского геноцида.

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