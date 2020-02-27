«Выражаю Вам признательность за то, что Вы вместе с нами участвуете в регулярно проводимом министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 февраля в ходе приема делегации во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.

«Ваше личное участие очень важно. Это демонстрирует постоянную поддержку правительством Великобритании реализации этого проекта. Это также свидетельствует о многолетнем партнерстве между нашими странами. Хотел бы сообщить, что со времени нашей последней встречи в реализации проекта достигнут существенный прогресс. Мы довели ТАР до турецко-греческой границы. Это был важный этап в реализации Южного газового коридора. Думаю и надеюсь, что когда мы встретимся в Баку в очередной раз – в феврале следующего года, то сообщим о завершении проекта и наметим дальнейшие шаги. Потому что, думаю, завершение строительства, конечно, станет важной вехой, но в то же время откроет новые возможности», — отметил президент Азербайджана.

Minval.az