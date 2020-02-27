В целях предотвращения опасности, которую может вызвать на территории Азербайджана коронавирус, оперативного осуществления профилактических и неотложных мер при Кабинете министров создан штаб в составе руководящих лиц соответствующих государственных органов и структур.

Для принятия упреждающих мер и проведения мониторинга на всей территории Азербайджана были созданы экспертные группы в составе специалистов в соответствующих областях.

В том числе, для информирования населения и недопущения распространения необоснованной дезинформации с 10:00 28 февраля заработает горячая линия штаба по телефонам +994124924161, +994124927554, +994125050330, + 994125051333.

Minval.az