Устраняются недостатки, зафиксированные в видеоматериалах, распространенных в соцсетях об условиях в Центральной больнице Астаринского района, говорится в сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Руководство TƏBİB 26 февраля на месте ознакомилось с текущей ситуацией в больнице, и за недостатки в работе главврач больницы Аловсат Алиев освобожден от занимаемой должности.

В связи с тем, что больница находится вблизи таможенного пропускного пункта, было принято решение о ее функционировании как карантинной зоны.

Работы по улучшению существующих условий больницы и обеспечению необходимыми средствами продолжаются.

До конца дня нужды граждан, находящихся в карантине, будут удовлетворены.

Minval.az