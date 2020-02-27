Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Порядка усыновления детей, лишенных родительской опеки, в том числе детей-граждан Азербайджанской Республики иностранцами и лицами без гражданства».

Согласно указу, утверждается «Порядок усыновления детей, лишенных родительской опеки, в том числе детей-граждан Азербайджанской Республики иностранцами и лицами без гражданства».

В указе говорится, что усыновление детей, лишенных родительской опеки, родителями-кандидатами не допускается в случаях, определенных статьей 120.1 Семейного Кодекса АР.

Согласно статье 120.2 Семейного Кодекса АР не допускается усыновление детей, лишенных родительской опеки в случае наличия у родителя-кандидата одной из болезней, указанных в списке, утвержденном Кабинетом Министров. В то же время не допускается усыновление одного и того же ребенка родителями-кандидатами, не состоящими в законном браке.

Согласно статье 120.4 Семейного Кодекса АР не допускается усыновление детей, лишенных родительской опеки в случае, если иностранные граждане или лица без гражданства не состоят в законном браке (за исключением, если усыновляемый ребенок является близким родственником усыновителя).

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.

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