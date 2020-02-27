В результате аварии на высоковольтной линии, охватывающей некоторые территории Сураханского и Низаминского районов Баку, произошли перебои в подаче электроэнергии.

Как говорится в заявлении начальника Центра по связям с общественностью и медиа ОАО «Азерэнержи» Теймура Абдуллаева, в результате оперативной деятельности персонала подача электроэнергии возобновлена.

В сообщении Бакинского Транспортного Агентства говорится, что восстановлена работа светофоров после временного прекращения электроснабжения.

Руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов заявил, что Бакинский метрополитен восстановил движение поездов после короткой задержки.

По его словам, сегодня в 15:48 возникли кратковременные перебои в подаче напряжения на линию «Бакинского метрополитена». Ввиду этого наблюдались небольшие интервалы в движении поездов.

В настоящее время все станции работают в штатном режиме.

Начальник центра по связям с общественностью и медиа «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев заявил, что перебои в подаче электроэнергии в столице произошли из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи, снабжающей некоторые территории Сураханского и Низаминского районов.

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