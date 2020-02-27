28 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман. Юго-западный ветер временами усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем 10-14, в Баку ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 мм ртутного столба до 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана в течение дня в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть временами усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-7, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.

Minval.az