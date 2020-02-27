Сотрудники таможенных и пограничных органов Азербайджана, контактировавших с гражданином Грузии, у которого после пересечения границы с Азербайджаном было выявлено заражение коронавирусом, взяты под контроль, сообщает Минздрав.

«Установлены все лица, которые имели контакт с гражданином Грузии, в том числе пограничники, таможенники, медсестры, все они взяты под контроль», — отмечает Минздрав.

По данным ведомства, гражданин Грузии 25 февраля пересек азербайджано-иранскую границу на таможено-пропускном пункте Астара. «Он был подвергнут проверке, и у него не было выявлено никаких подозрительных симптомов. Инкубационный период вируса составляет 14 дней, в течение которых он может не проявляться», — отмечает ведомство.

На брифинге в среду глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что в Грузии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса Covid-19. По информации министра, речь идет о 50-летнем гражданине Грузии, который прибыл из Ирана через Азербайджан. Она сообщила, что в карантин отправлены все сотрудники таможни, которые имели контакт с заболевшим.

Minval.az