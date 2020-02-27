Беларусь в марте получит два танкера нефти из Азербайджана.

Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».

«Подтверждена сделка с азербайджанской компанией SOCAR на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн. Речь идет о поставке по южному направлению, по трубопроводу «Одесса — Броды», в марте», — заявили в белорусском концерне.

Зампред «Белнефтехима» Владимир Сизов ранее сообщил, что Белоруссия в марте планирует поставить на Мозырский НПЗ нефть по южному маршруту. «Сейчас ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории», — сказал он.

«Используется трубопроводная инфраструктура — нефтепровод «Одесса — Броды» как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт», — отметил замглавы концерна.

Minval.az