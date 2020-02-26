Кабинет министров Азербайджана принял решение об утверждении «Продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях».
Как сообщает АПА, согласно решению, в подготовительных группах общеобразовательных учреждений занятия ежегодно начинаются 1 октября и длятся до 31 мая следующего года.
Учебный год в подготовительных группах общеобразовательных учреждений делится на два полугодия:
— первое полугодие: 1 октября – 26 января;
— второе полугодие: 1 февраля – 31 мая.
Занятия в общеобразовательных учреждениях (начальное, общее среднее и полное среднее образование) начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня. Учебный год в общеобразовательных учреждениях (начальное, общее среднее и полное среднее образование) делится на два полугодия:
— первое полугодие учебного года длится с 15 сентября по 26 января;
— второе – с 1 февраля по 14 июня.
В течение года предусмотрены 5-дневные осенние каникулы (16-20 ноября), 5-дневные зимние каникулы (27-31 января). Для подготовительных групп и начальных классов предусмотрены дополнительно 5-дневные весенние каникулы (1-5 мая).
Решение вступает в силу с 15 сентября 2020 года.