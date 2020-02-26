Кабинет министров Азербайджана принял решение об утверждении «Продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях».

Как сообщает АПА, согласно решению, в подготовительных группах общеобразовательных учреждений занятия ежегодно начинаются 1 октября и длятся до 31 мая следующего года.

Учебный год в подготовительных группах общеобразовательных учреждений делится на два полугодия:

— первое полугодие: 1 октября – 26 января;

— второе полугодие: 1 февраля – 31 мая.

Занятия в общеобразовательных учреждениях (начальное, общее среднее и полное среднее образование) начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня. Учебный год в общеобразовательных учреждениях (начальное, общее среднее и полное среднее образование) делится на два полугодия:

— первое полугодие учебного года длится с 15 сентября по 26 января;

— второе – с 1 февраля по 14 июня.

В течение года предусмотрены 5-дневные осенние каникулы (16-20 ноября), 5-дневные зимние каникулы (27-31 января). Для подготовительных групп и начальных классов предусмотрены дополнительно 5-дневные весенние каникулы (1-5 мая).

Решение вступает в силу с 15 сентября 2020 года.

Minval.az