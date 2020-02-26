Москва возглавила рейтинг самых популярных туристических направлений для туристов из Азербайджана, свидетельствуют данные сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.

«Специалисты Aviasales.az провели исследование и выяснили, что в топ-3 самых популярных туристических направлений входят Россия, Турция и Украина. В частности, каждый четвертый путешественник из Азербайджана раз в год летает в Москве. В среднем, на билеты в этот город тратят 490 манатов (перелет в обе стороны). На втором месте по популярности находится Стамбул – на него приходится 16% всех бронирований. Средняя стоимость билетов до Турции — 433 маната», — рассказали агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Aviasales.

В 2019 году Киев посетило 7% азербайджанцев, стоимость билета в Украину в среднем составила 415 манатов.

«Неизменно высоким остается спрос на Санкт-Петербург и Анталью, эти города входят в топ-5. В то же время возрастает интерес к путешествиям в Тбилиси, этот город находится на шестом месте. За прошлый год более 2% путешественников побывали в Грузии и потратили на билеты в среднем по 205 манатов», — отмечает Aviasales.

Далее следуют Харьков, Минск и Дубай, туда улетают по 2% азербайджанцев.

Закрывает десятку популярных направлений Анкара. В этот город отправляется 1% туристов из Азербайджана.

Minval.az