Азербайджан в 2019 году экспортировал в Турцию 9 млрд 584,78 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 27,3% выше показателя 2018 года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK), пишет «Интерфакс».

Согласно данным Совета, в декабре 2019 года в общем объеме поставок газа в Турцию на долю Азербайджана пришлось 926,86 млн кубометров или 17,11%. Поставки по сравнению с декабрем 2018 года увеличились на 16,6%.

В целом, в декабре экспорт газа в Турцию составил 5 млрд 416,19 млн кубометров (спад на 10,5% сравнению с декабрем 2018г). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 3 млрд 664,55 млн кубометров (67,7% всех поставок), LNG – 1 млрд 751,65 млн кубометров (32,3%). Помимо Азербайджана, поставки газа трубопроводом в отчетный период были осуществлены из Ирана и России.

По уточненным данным EPDK, в 2018 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 7 млрд 527 млн кубометров.

Minval.az