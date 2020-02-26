Запрет на импорт курятины из Украины в связи со вспышкой птичьего гриппа, зафиксированной в Винницкой области в январе, ввели Япония, Корея, Азербайджан, Армения, Молдавия, Ирак, Филиппины, Марокко, Тунис, Сингапур, Кувейт, Саудовская Аравия и другие страны, сообщили в агрохолдинге «Мироновский хлебопродукт» (МХП).

Согласно сообщению компании в Facebook в среду, запрет на ввоз курятины из Украины анонсировал также Китай.

«Украина в целом и предприятия группы МХП в частности действуют в полном соответствии с международными нормами и стандартами. Украина ввела программу активного надзора, которая должна показать отсутствие инфекции и восстановить статус благополучной страны с точки зрения безопасности продукции. Предприятия группы МХП полностью контролируют качество продукции. Надеемся, что европейские институты и наши страны-партнеры вскоре пересмотрят свое решение в пользу Украины», — отмечает советник председателя правления МХП по внешнеэкономическим вопросам Дмитрий Лось.

В МХП заметили, что согласно регламенту Всемирной организации по охране здоровья животных (World Organisation for Animal Health), после выявления птичьего гриппа Украина должна провести полную зачистку территории, где была выявлена вспышка и объявить карантин продолжительностью в три месяца. В это время происходит тщательное наблюдение за территорией и птицей. После этого любая страна может направить на Украину своих представителей с целью проверки качества и эффективности принятых страной мер.

14 февраля 2020 года торговый представитель — заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка заявил, что Европейский Союз поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа на Украине, сняв, таким образом, запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад.

Minval.az