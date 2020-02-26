В Тегеране состоялось второе заседание совместной рабочей группы Министерства обороны Азербайджанской Республики и Министерства обороны и поддержки Вооруженных Сил Исламской Республики Иран.

Как сообщает МО АР, делегация, возглавляемая заместителем министра обороны Азербайджанской Республики по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенантом Фуадом Мамедовым, обсудила с иранскими коллегами нынешнее состояние и перспективы военно-технического сотрудничества.

По завершении встречи был подписан итоговый протокол заседания совместной рабочей группы.

Minval.az