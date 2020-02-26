В настоящее время пылевой туман, наблюдаемый в Баку и на Абшеронском полуострове, является локальным. Причина этого заключается в том, что наблюдаемая в утренние часы пыль, которая от вчерашнего ветра поднялась в верхний слой атмосферы, и из-за высокой влажности опустилась в нижний слой атмосферы.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил директор Департамента национального мониторинга окружающей среды Рамал Багиров.

Он отметил, что в настоящее время уровень содержания пыли в Баку и на Абшеронском полуострове в 2,6 раза превышает санитарные нормы

Ожидается, что пыльная погода продержится до конца дня.

Minval.az