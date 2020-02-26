«Нагорно-карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана и это основано на нормах международного права. Территориальную целостность Азербайджана признает весь мир, и чем раньше правительство Армении поймет бесперспективность политической повестки, которая в отношениях с соседями ущербна, тем быстрее народ Армении может извлечь выгоду из мира и экономического развития».

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов заявил во время выступления в ходе сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

«Вчера министр иностранных дел Армении, вновь злоупотребляя Советом, грубо нарушая международное право, в том числе Устав ООН, с целью оправдания оккупационной политики Армении против Азербайджана, озвучил много фальшивых и ложных заявлений, связанных с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Именно эта оккупационная политика является истинной причиной конфликта», — подчеркнул он.

Заместитель министра отметил, что Армения, нарочно призывая применить право народов на самоопределение только для армянской этнической группы, проживающей в Нагорном Карабахе, являющимся оккупированной территорией Азербайджана, а также целенаправленно скрывая факт изгнания Арменией всех азербайджанцев из данного региона, искажает факты: «Потому что нет такого понятия как «народ Нагорного Карабаха», наряду с азербайджанской общиной данного региона существует и армянская община Нагорного Карабаха. В связи с этим, проведение «выборов» в нагорно-карабахском регионе Азербайджана является нарушением международного права. В прошлом результаты подобных выборов никогда не признавались международной общественностью и в будущем будут считаться безосновательными».

Р.Гасанов отметил, что несмотря на заявления Армении о «приверженности» урегулированию нагорно-карабахского конфликта мирным путем, отсутствие реального интереса правительства Армении мешает процессу урегулирования конфликта: «На последней конференции по безопасности в Мюнхене в ответ на ложные утверждения Армении в связи с конфликтом, президент Азербайджанской Республики однозначно дал понять, что любое принятое в результате мирных переговоров решение должно обеспечивать признанную на международном уровне территориальную целостность Азербайджана».

Minval.az