Как уже сообщалось, сегодня в ходе посещения мемориала жертвам Ходжалинской трагедии состоялась встреча президента Ильхама Алиева с бывшим президентом Аязом Муталибовым.

Экс-президент рассказал о состоявшейся беседе:

«В ходе встречи с господином президентом Ильхамом Алиевым я выразил ему свои добрые намерения и пожелал удачи. Я отметил его последнее выступление, выразил свои мысли по поводу Нагорного Карабаха. В ходе последней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Ильхам Алиев заставил его замолчать веским ответом. Такое выступление достойно аплодисментов. В своем выступлении господин президент отметил важность единства народа, недопустимость дискриминации. Я согласен с ним. Мы всегда должны быть едины, стараться ради целостности Азербайджана. В связи со сложившейся ситуацией мы должны сплотиться в кулак. Потому что мир устроен очень сложно», — рассказал Муталибов в беседе с сайтом Modern.az.

Minval.az