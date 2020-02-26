В Министерстве здравоохранения назвали способы защиты от коронавируса. Как сообщает АПА, в распространенном видеоролике говорится, что руки нужно мыть как минимум 20 секунд теплой водой и с мылом перед едой и после прогулки в общественных местах:

«Старайтесь по возможности держаться дальше от человека с признаками простуды и гриппа. При обнаружении у себя признаков простуды, недомогания, высокой температуры следует обратиться к врачу. Поверхность рабочего стола необходимо обеззараживать спиртом ежедневно. Дверные ручки, кухонная мебель, стол, туалет, телефон, клавиатура и ванная должны быть чистыми.

Отмечается, что животные тоже могут быть носителями коронавируса: «Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует не трогать живых или мертвых животных, если нет необходимости. Не забывайте мыть руки после контакта с животными. Обращайте внимание на то, что мясные продукты должны быть приготовлены до конца», — говорится в сообщении.

Minval.az