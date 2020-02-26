Завершается строительство туннеля на автомобильном переезде у железнодорожной станции «Сабунчи» в одноименном районе Баку, рядом с бывшим «Комсомольским кругом».

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Натаван Байрамова, трехполосный автомобильный туннель строится на пересечении улица Асафа Асадуллаева и Гамбая Везирова.

«Он строится для обеспечения беспрерывного и безопасного движения как автомобилей, так и электричек, чтобы машины не ждали на переезде прохождения поезда. На данный момент наступил последний этап строительства. Железобетонные стены облицованы гранитными плитами, 90% дорог в туннеле и подъездных путей к нему заасфальтировано.

Общая длина туннеля составит 280 метров, ширина – 15,5 метра, высота – 6 метров. Для пешеходов в туннеле есть пешеходная дорожка шириной 1,30 метра.

Из трех полос две будут вести из поселка Бакиханова в Сабунчи, одна – в обратном направлении.

Строительство полностью завершится до конца февраля», — подчеркнула Н.Байрамова.

Строительство туннеля было начато 23 августа 2019 года.

Minval.az