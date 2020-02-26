Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил памятник, воздвигнутый в Хатаинском районе в память о жертвах Ходжалинской трагедии.

У мемориала был выстроен почетный караул, возложены цветы.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику, почтил память жертв трагедии.

Цветы к памятнику также возложили государственные и правительственные лица, депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов, представители дипломатического корпуса, главы религиозных конфессий, а также спасенные во время трагедии жители Ходжалы.

Minval.az