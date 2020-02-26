В Еврейском музее и центре толерантности в Москве по инициативе посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации состоялось мероприятие, посвященное геноциду в азербайджанском городе Ходжалы.

Как передает Report, на мероприятии выступил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу:

«Уважаемые дамы и господа, сегодня мы вновь собрались в Еврейском музее и центре толерантности , чтобы почтить память невинных жертв Ходжалинской трагедии. Ровно 28 лет тому назад в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при поддержке 366 мотострелкового полка СССР напали на азербайджанский город Ходжалы. После много часовой мощной артподготовки в пять часов утра захватили разрушенный и охваченный пожаром город. За одну ночь город Ходжалы был сравнен с землей. Местные жители были вынуждены бежать в горы, по дороге безоружных людей расстреливали армянские вооруженные банды. Дети и старики замерзали в горах, многие пропаж без вести, девушки и женщины оказались в плену. Количество жертв доподлинно никому не известно и оно значительно больше, чем те цифры, которые приводятся в официальных источниках».

«Это был настоящий геноцид, осуществленный с особой жестокостью. Многие жертвы были заживо сожжены, людям выкалывали глаза, отрезали головы, уши. Время не лечит. Сколько бы не прошло лет, забыть, закрыть, перевернуть страницу невозможно. Если кто-то надеется, что со временем позиция нашего государства может измениться или за давностью лет потерпеть какие-либо трансформации, то эти ожидания напрасны», — сказал посол.

По словам Полада Бюльбюльоглу, азербайджанцы никогда не откажутся от своих земель и всегда будут отстаивать интересы своей страны: «Прошедшая недавно в Мюнхене встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном еще раз наглядно показала решимость нашего народа до победного конца отстаивать исконные интересы Азербайджана. Господин президент привел ряд неоспоримых фактов о принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану и подкрепил свой тезис историческими данными и многочисленными ссылками на международное право, включая резолюции Совета Безопасности ООН».

«Несмотря на очевидность и наличие документальных доказательств, несмотря на то, что преступники известны практически поименно, до сих пор никто не понес ответственность за чудовищный акт геноцида, совершенный на глазах у мировой общественности», -отметил посол.

«Мы не можем вернуть погибших, но мы обязаны донести до мира правду о произошедшем в Ходжалах, чтобы такое больше никогда и нигде не повторялось вновь. Именно с этой целью по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева и председателя АМОР Лейлы Алиевой зародилось движение «Справедливость Ходжалам». Оно объединило сотни тысяч молодых людей по всему миру. Свою миссию они видят в донесении правды о Ходжалинском геноциде до граждан разных стран. Многие страны, а также 22 штата США уже признали Ходжалинские события геноцидом», — заключил Полад Бюльбюльоглу.

Minval.az