Ходжалинский геноцид является преступлением против всего человечества и человечности и никогда не сотрётся из нашей памяти. Эта трагедия потрясла наш народ, но не сломила его волю и решительность, а ещё плотнее сплотила нас как нацию.
Об этом в соцсети Instagram написала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
«И благодаря этой непоколебимой сплочённости мы добиваемся торжества правды и справедливости – признания в мировом масштабе Ходжалинской трагедии актом геноцида в отношении нашего народа. С уважением чту светлую память невинных жертв Ходжалинского геноцида. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов», — добавила Мехрибан Алиева.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Xocalı soyqırımı bütün bəşəriyyətə və insanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir və yaddaşlarımızdan heç vaxt silinməyəcəkdir. Bu hadisə xalqımızı sarsıtdı, amma iradə və əzmini sındırmadı, bizi bir millət kimi daha sıx birləşdirdi və bu yenilməz birliyimizlə biz haqqın və ədalətin təntənəsinə — Xocalı faciəsinin dünya miqyasında xalqımıza qarşı soyqırımı aktı kimi tanıdılmasına nail oluruq. Xocalı soyqırımının günahsız qurbanlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad edir, bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Ходжалинский геноцид является преступлением против всего человечества и человечности и никогда не сотрётся из нашей памяти. Эта трагедия потрясла наш народ, но не сломила его волю и решительность, а ещё плотнее сплотила нас как нацию. И благодаря этой непоколебимой сплочённости мы добиваемся торжества правды и справедливости – признания в мировом масштабе Ходжалинской трагедии актом геноцида в отношении нашего народа. С уважением чту светлую память невинных жертв Ходжалинского геноцида. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. #justiceforkhojaly