Ходжалинский геноцид является преступлением против всего человечества и человечности и никогда не сотрётся из нашей памяти. Эта трагедия потрясла наш народ, но не сломила его волю и решительность, а ещё плотнее сплотила нас как нацию.

Об этом в соцсети Instagram написала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

«И благодаря этой непоколебимой сплочённости мы добиваемся торжества правды и справедливости – признания в мировом масштабе Ходжалинской трагедии актом геноцида в отношении нашего народа. С уважением чту светлую память невинных жертв Ходжалинского геноцида. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов», — добавила Мехрибан Алиева.

Minval.az