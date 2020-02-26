Все процессы касательно выборов проходили на глазах общественности.

Как передает АПА, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель комиссии Мазахир Панахов.

По словам главы ЦИК, феномен социальных сетей сыграл особую роль на текущих выборах: «Расследование в связи с выборами проходило максимально прозрачно. Общественность информировалась обо всех процессах за этот период. Вся информация оперативно публиковалась на сайте ЦИК. В целом, можем отметить, что выборы прошли на очень высоком уровне. Итоги выборов всесторонне расследованы. Сегодня в ЦИК нет нерассмотренных и нераследованных вопросов».

Глава ЦИК отметил, что на 96% избирательных участков не было каких-либо нарушений, способных бросить тень на ход голосования.

Мазахир Панахов заявил, что это является высоким показателем: «Для достижения такого результата большую роль сыграла также просветительская работа ЦИК. Представители ряда госструктур также смогли справиться со своими задачами. На выборах было зарегистрировано рекордное количество кандидатов».

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