ЦИК Азербайджана принял решение о представлении в Конституционный суд для утверждения протокола о результатах голосования на выборах в Милли Меджлис.
Как сообщает АПА, сегодня на заседании ЦИК был составлен протокол об итогах выборов, который был подписан членами комиссии.
Отметим, что по итогам расследования жалоб ЦИК принял решение отменить итоги голосования в первом Хатаинском ИО №33 (лидировал кандидат Гусейнбала Мираламов), третьем Хатаинском ИО №35 (лидировал кандидат Рауф Арифоглу), Лянкяранском сельском ИО №74 (лидировал кандидат Хады Раджабли), Имишли-Бейлаганском ИО №80 (лидировал кандидат Чингиз Ганизаде).
Таким образом, согласно итоговому протоколу ЦИК, депутатами избраны следующие кандидаты:
1 SAYLI ŞƏRUR-SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ — TALIBOV VASİF YUSİF
2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ DAİRƏSİ — HƏBİBBƏYLİ İSA ƏKBƏR
3 SAYLI BABƏK-KƏNGƏRLİ-NAXÇIVAN SEÇKİ DAİRƏSİ — MÖHBALIYEV SƏTTAR SULİDDİN
4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ — İBRAHİMOV ELDAR RZA
5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ — NOVRUZOV SİYAVUŞ DÜNYAMALI
6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ — HƏMZƏYEVA ÜLVİYYƏ TAPDIQ
7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ — QULİYEV CƏBİ HÜSEYN
8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — QULİYEV AZAY ƏJDƏR
9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — QAFAROV KAMALƏDDİN NƏSRƏDDİN
10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ — MUSAYEV MADƏR ƏLİƏSGƏR
11 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ — HÜSEYNOV AYDIN NƏSİR
12 SAYLI QARADAĞ-BİNƏQƏDİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİ — XASAYEVA SƏBİNƏ SƏMƏD
13 SAYLI XƏZƏR-PİRALLAHI SEÇKİ DAİRƏSİ — ƏLİYEV RAUF ASİF
14 SAYLI XƏZƏR SEÇKİ DAİRƏSİ — MƏMMƏDOV SOLTAN TEYMUR
15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — QULİYEV ÜLVİ ZAHİD
16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — QƏDİRLİ ERKİN TOĞRUL
17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ — ALLAHVERDİYEV ELNUR MARAT
18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ SEÇKİ DAİRƏSİ — MUSABƏYOV RASİM NƏSRƏDDİN
19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — MƏMMƏDOV HİKMƏT BABA
20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — ƏLİYEV ADİL ABIŞ
21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — İBRAHİMQIZI MƏLAHƏT İBRAHİM
22 SAYLI NƏSİMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — MOLLAZADƏ ASİM NAZİM
23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ — SƏMƏDZADƏ ZİYAD ƏLİABBAS
24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — NURULLAYEVA KÖNÜL ORUC
25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — VƏLİYEVA SƏDAQƏT SULEYMAN
26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — MUSTAFA FAZİL QƏZƏNFƏR
27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — SALAHZADƏ ƏLİABBAS QALİB
28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ — QULİYEV ELDAR ALLAHYAR
29 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ — ARPADARAİ NİGAR CAVİD
30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — FƏTƏLİYEVA SEVİNC HƏBİB
31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — ƏLİYEV ETİBAR QASIM
32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ — HƏSƏNOVA AFƏT ƏBİL
33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — ZABELİN MİXAİL YURYEVİÇ
35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ
36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ — HƏSƏNQULİYEV QÜDRƏT MÜZƏFFƏR
37 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ — KƏRİMZADƏ PƏRVİN ORXAN
38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ — HƏMZƏYEV NAQİF ƏLƏŞRƏF
39 SAYLI KƏPƏZ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ — CƏFƏROV MÜŞFİQ CƏFƏR
40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ — QULİYEV MUSA İSA
41 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — HÜSEYNOVA HİCRAN KAMRAN
42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — MİRKİŞİLİ TAHİR FAMİL
43 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ — HACIYEV EMİN MƏCİD
44 SAYLI SUMQAYIT-XIZI SEÇKİ DAİRƏSİ — MƏMMƏDLİ MÜŞFİQ FAZİL
45 SAYLI ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ — ƏSƏDOV OQTAY SABİR
46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ — YUSİFOV İLTİZAM BALAYUSİF
47 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ — MİRZƏZADƏ AYDIN BÖYÜKKİŞİ
48 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİ — MƏMMƏDOV İLHAM KAZIM
49 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ — HÜSEYNLİ ƏLİ MƏHƏMMƏD
50 SAYLI ABŞERON-QOBUSTAN SEÇKİ DAİRƏSİ — SEYİDZADƏ ŞAHİN KAMİL
51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ — BADAMOV AZƏR CAMAL
52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ — ƏHMƏDOV VAHİD QAZMƏMMƏD
53 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ — RAFAİLOV ANATOLİY XAİMOVİÇ
54 SAYLI ŞABRAN-SİYƏZƏN SEÇKİ DAİRƏSİ — QURBANOV SADİQ HAQVERDİ
55 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ — SƏLİMOV ELDƏNİZ ADİL
56 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ — MİKAYILOVA SEVİL ƏLİRAZI
57 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ — AĞAZADƏ ƏMİNƏ HƏMİD
58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ — HÜSEYNOV RAFAEL BABA
59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ — ƏHMƏDOVA JALƏ FƏRHAD
60 SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ — AĞAMALI FƏZAİL RƏHİM
61 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ — RÜSTƏMXANLI SABİR XUDU
62 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ — ƏLƏKBƏROV ƏZİZ YUSİF
63 SAYLI SABİRABAD BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — CƏFƏROV KAMAL XAQANİ
64 SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — MƏMMƏDOV RAMİN ƏLƏMŞAH
65 SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ — ƏMİRASLANOV ƏHLİMAN TAPDIQ
66 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ — MƏHƏRRƏMOV BƏHRUZ ABDURRƏHMAN
67 SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ — HƏSƏNOV MALİK ƏVƏZ
68 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ — NƏSİROV ELMAN XUDAM
69 SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ — İBRAHİMLİ FƏZAİL FEYRUZ
70 SAYLI MASALLI ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ — MƏMMƏDOV MƏŞHUR ŞAHBAZ
71 SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ — İSGƏNDƏROV ANAR CAMAL
72 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ — QASIMLI MUSA CƏFƏR
73 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ — QULİYEV RÜFƏT ATAKİŞİ
74 SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ — PAŞAZADƏ CAVANŞİR HÜMMƏT
76 SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ — ƏSGƏROV ZİYAFƏT ABBAS
77 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ — MAHMUDOV RƏŞAD MƏMMƏDQULU
78 SAYLI LERİK SEÇKİ DAİRƏSİ — MƏMMƏDOV İQBAL NƏRİMAN
79 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİ — NURULLAYEV RAZİ QULAMƏLİ
80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ
81 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ — İSMAYILOV ŞAHİN ƏMİR
82 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ — RZAYEV TAHİR MUSA
83 SAYLI AĞCABƏDİ-FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ — ABBASOV AQİL MƏHƏMMƏD
84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ — BAYRAMOV VÜQAR İBAD
85 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİ — CƏFƏROVA TAMAM ŞAMƏMMƏD
86 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ — ASLANOV NOVRUZƏLİ DAVUD
87 SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ — KƏRİMLİ TAHİR ZAYIDAĞA
88 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİ — HACIYEV SABİR KAMAL
89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ — ƏFƏNDİYEV MƏZAHİR CAVİD
90 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ — OSMANOV CAVİD HƏMİD
91 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ — HƏSƏN RAMİL SAHİB
92 SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ — ƏLİYEVA JALƏ FAZİL
93 SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ — YILDIRIM FATMA VİDADİ
94 SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ — ORUC ZAHİD MƏHƏRRƏM
95 SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ — ALIYEV SAHİB EYVAZ
96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİ — MƏMMƏDOV ANAR İLYAZ
97 SAYLI GORANBOY-AĞDAM-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ — VƏLİYEV AĞALAR İSRƏFİL
98 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ — QAFAROVA SAHİBƏ ƏLİ
99 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ — HƏSƏNOV NURLAN URFAN
100 SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ — BAYRAMOV KAMRAN FƏRHAD
101 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ — ELŞAD MİRBƏŞİR
102 SAYLI SAMUX-ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ — SƏFƏROV NİZAMİ ABDULLA
103 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ — HÜSEYNOVA SEVİNC ƏMİRƏHMƏD
104 SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ — NAĞIYEV ARZU NƏSİB
105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ — PAŞAYEVA QƏNİRƏ ƏLƏSGƏR
106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ — AĞAYEVA ÜLVİYYƏ CAVANŞİR
107 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİ — SEYİDOV SƏMƏD İSMAYIL
108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ — CƏFƏROV NİZAMİ QULU
109 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ — MƏHƏMƏLİYEV NƏSİB MƏHƏMMƏD
110 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİ — MUSAYEV ELŞƏN MƏMMƏDHƏNİFƏ
111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ — ƏLİYEVA KAMİLƏ ƏLİ AĞA
112 SAYLI QAX SEÇKİ DAİRƏSİ — KƏRİMLİ AZƏR ŞƏMŞİD
113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ — İSKƏNDƏROV VÜQAR YAPON
114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — MƏSİMLİ ƏLİ ƏHMƏD
115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ — FEYZİYEV CAVANŞİR ƏYYUB
116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ — HEYDƏROV FƏTTAH SƏMƏD
117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ — NAXÇIVANLI AQİYƏ HƏBİB
118 SAYLI AĞDAM ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ — ƏLİYEV BƏXTİYAR HƏMZƏ
119 SAYLI AĞDAM KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ — SADIQOV BƏXTİYAR YUSİF
120 SAYLI CƏBRAYIL-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ — MƏMMƏDOV CEYHUN VALEH
121 SAYLI LAÇIN SEÇKİ DAİRƏSİ — ABBASZADƏ MAHİR TAPDIQ
122 SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİ — GƏNCƏLİYEV TURAL BABAŞAH
123 SAYLI KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİ — MƏMMƏDOV AQİL SADIQ
124 SAYLI ŞUŞA-AĞDAM-XOCALI-XOCAVƏND SEÇKİ DAİRƏSİ — MƏMMƏDOV ELMAN CAMAL
125 SAYLI ZƏNGİLAN-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ — İSMAYILOV İMAMVERDİ İBİŞ.