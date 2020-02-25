«Наша солидарность с Азербайджаном продолжается и в борьбе с террором».

Как сообщает АПА, об этом сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в заявлении для печати после VIII заседания азербайджано-турецкого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня в Баку.

Эрдоган отметил, что в борьбе с террористической организацией FETÖ наибольшую поддержку Турции оказал Азербайджан: «И при землетрясении в Элазыге мы чувствовали, что Азербайджан рядом с нами. Мы благодарим Азербайджан».

Эрдоган отметил, что в то время, когда вокруг происходят теракты, Азербайджан и Турция являются островками стабильности: «Здесь очень важна мощь наших армий. С этой точки зрения важно усиление промышленностей наших стран. Операцией «Источник мира» мы показали всему миру, что являемся двумя государствами и одним народом».

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