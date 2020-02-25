Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждения проблемы нагорно-карабахского урегулирования на Мюнхенской конференции одержал убедительную политическую и моральную победу над премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Победа азербайджанского лидера была обусловлена блестящим знанием исторических фактов, а также четким видением урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — обратил внимание он.

В то же время, по словам эксперта, против армянского премьера сыграл целый комплекс факторов: это и плохое владение английским языком, и незнание исторических фактов, и, конечно, неактуальная для нынешней Европы, предложенная Пашиняном, теория микро-революций. «Предлагал для европейцев какие-то микро-революции. Европа сыта революциями. Поэтому аргументация Пашиняна не возымела воздействия на аудиторию международных экспертов», — отметил Коротченко.

Далее главный редактор журнала «Национальная оборона» напомнил, что выступление главы кабмина Армении подверглось острой критике в целом ряде армянских СМИ, где видные армянские политологи, эксперты признавали поражение Пашиняна.

«Разумеется, на этом фоне, я считаю и очень многие считают здесь в России, что президент Ильхам Алиев одержал убедительную политическую и моральную победу», — заключил Игорь Коротченко.

Minval.az