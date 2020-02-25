На странице главы Азербайджанского государства Ильхама Алиева в соцсети Facebook размещен ролик, посвященный 28-ой годовщине Ходжалинского геноцида.
Ильхам Алиев подписал видеоролик фразой «Справедливость восторжествует!»
На странице главы Азербайджанского государства Ильхама Алиева в соцсети Facebook размещен ролик, посвященный 28-ой годовщине Ходжалинского геноцида.
Ильхам Алиев подписал видеоролик фразой «Справедливость восторжествует!»
Дата: 2020/02/25 19:58
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
21
«Азербайджан во всех вопросах на международной арене всегда поддерживает правое дело Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июне 2020 года посетит Баку с целью понаблюдать матчи Чемпионата Европы
«Гражданам Азербайджана желательно повременить с посещением святынь в Иране по причине выявленного в этой стране коронавируса».
Деструктивные действия Армении является главным препятствием для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Минздрав и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) распространили совместную информацию.
Баку и Анкара увеличат в 2020 году число совместных военных учений, обсуждают организацию совместного производства вооружений, заявил
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзинпинь выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за соболезнования в связи с гибелью
Во вторник после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа
Согласно данным на 13.00 25 февраля, на территории страны изменились погодные условия.