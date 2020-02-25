На странице главы Азербайджанского государства Ильхама Алиева в соцсети Facebook размещен ролик, посвященный 28-ой годовщине Ходжалинского геноцида.

Ильхам Алиев подписал видеоролик фразой «Справедливость восторжествует!»

Minval.az