Баку и Анкара увеличат в 2020 году число совместных военных учений, обсуждают организацию совместного производства вооружений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В 2019 году Азербайджан и Турция провели 13 совместных учений, в 2020 году их число будет еще больше. Мы также продолжим покупать современное вооружение в Турции», — сказал Алиев во вторник в Баку по итогам 8-го заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Турция (цитата по «Интерфаксу»).

Алиев подчеркнул, что на заседании совета он обсуждал с турецким коллегой Реджебом Тайип Эрдоганом совместное производство вооружений.

Президент Азербайджана добавил, что Баку продолжит сотрудничество с Анкарой в вопросах обороны и безопасности.

Minval.az